Die Orca-Mutter schwimmt mit Artgenossen. Quelle: Uncredited/Center for Whale Research via AP/dpa

17 Tage lang hat eine Orca-Mutter ihr totes Junges mit der Nase angestupst, damit es nicht im Meer versank. Nun trennte sich das Tier nach mehr als 1.600 Kilometern von seinem leblosen Nachwuchs. Das teilten die Wissenschaftler vom Center for Whale Research in der US-Stadt Friday Harbor mit.



In den letzten drei Jahren seien 100 Prozent der Schwangerschaften der Orca-Population an dem Küstenabschnitt im kanadischen British Columbia gescheitert. Die Wale hätten demnach nicht genügend Nahrung.