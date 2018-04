Barley warnt vor wachsendem Antisemitismus. Symbolbild Quelle: Arne Dedert/dpa

Justizministerin Katarina Barley (SPD) beklagt eine zunehmende Judenfeindlichkeit in Deutschland. Das Bewusstsein, was Antisemitismus in diesem Land angerichtet habe, sei lange sehr stark gewesen. "Aber wir müssen feststellen, dass Antisemitismus wieder salonfähig wird", sagte Barley der Funke Mediengruppe.



Übergriffe wie zuletzt auf einen Kippa tragenden Israeli zeigten das mit erschreckender Deutlichkeit. "Es ist unsere große Aufgabe, dieser Entwicklung entgegenzutreten", mahnte sie.