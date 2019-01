Ein Angestellter arbeitet im Werk der Biotest AG. Archivbild

Quelle: Biotest AG/dpa

Der Pharmakonzern Biotest AG will die Zahl seiner Mitarbeiter steigern. Am Hauptsitz in Dreieich nahe Frankfurt werde in den nächsten zwei Jahren eine neue Produktionsanlage für Medikamente aus Blutplasma fertiggestellt.



"Biotest investiert dafür rund 300 Millionen Euro und sieht vor, rund 300 neue Mitarbeiter einzustellen", sagte Vorstandschef Bernhard Ehmer. Das Unternehmen mit mehr als 1.600 Beschäftigten weltweit wurde 2018 vom chinesischen Investor Creat mehrheitlich übernommen.