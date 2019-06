Flüchtling mit einer Aufenthaltsgestattung. Archivbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat in den ersten vier Monaten dieses Jahres die positiven Asylbescheide von rund 600 Ausländern aufgehoben. In mehr als 98 Prozent der in diesem Zeitraum abgeschlossenen 32.667 Widerrufs- und Rücknahmeverfahren blieb der Schutzstatus dagegen bestehen.



Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der Grünen hervor. Die Anerkennung wurde in den meisten Fällen widerrufen, weil die Voraussetzungen dafür nicht mehr vorlagen.