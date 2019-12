Wadim Pristaiko bei einem Treffen mit Heiko Maas. Archivbild

Quelle: Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Mehr als eine Woche nach dem Ukraine-Gipfel in Paris sind die Gespräche über einen vereinbarten Gefangenenaustausch ins Stocken geraten. Nach einem Treffen der Vermittler der Ukraine, Russlands und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in Europa scheint eine Einigung noch in diesem Jahr nicht in Sicht zu sein.



Außenminister Wadim Pristaiko sagte im ukrainischen Fernsehen: "Ich sehe für heute, dass es dabei nicht gelungen ist, einen Fortschritt zu erzielen."