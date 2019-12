Treffen beim Ukraine-Gipfel. Archivbild

Quelle: Ian Langsdon/EPA Pool/AP/dpa

Nach dem Ukraine-Gipfel in Paris hat das Parlament in Kiew das Gesetz über einen Sonderstatus für die abtrünnige Region Donbass im Osten des Landes verlängert. Für die Verlängerung um ein Jahr bis Ende 2020 stimmte eine deutliche Mehrheit.



Dies ist ein weiterer Schritt im Ringen um Frieden im Land. Der Sonderstatus ist Teil des Friedensplans von 2015. Die Verlängerung war von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei dem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Paris zugesichert worden.