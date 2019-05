Donald Trump kommt nach einer Reise im Weißen Haus an. Archivbild

Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Nach dem iranischen Ultimatum zum Atomabkommen hat US-Präsident Donald Trump die Führung in Teheran zu Gesprächen aufgefordert. "Wir können einen Deal machen, einen fairen Deal. Wir wollen nur nicht, dass sie Atomwaffen haben", sagte Trump.



Trumps Sicherheitsberater hatte am Sonntag angekündigt, dass die USA einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in Richtung Iran verlegen. Trump begründete das am Donnerstag mit Drohungen, zu denen er aber keine näheren Angaben machen wollte.