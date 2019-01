Insgesamt hat die Bahn bundesweit rund 2.700 Stellwerke.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Nach mehreren schweren Bahnunglücken mit Toten und Verletzten will die Deutsche Bahn in den kommenden fünf Jahren rund 600 ältere Stellwerke mit zusätzlicher Sicherheitstechnik ausstatten. 2019 sollen zunächst bundesweit bis zu 50 Stellwerke modernisiert werden, sagte eine Sprecherin.



In den Stellwerken soll der Fahrdienstleiter künftig durch Technik unterstützt werden. Neuere Stellwerke sind schon mit "Gleisfreimeldeanlagen" ausgestattet, die Zugfahrten auf besetzten Schienen verhindern.