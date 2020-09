Bei den Protesten kamen mindestens 19 Menschen ums Leben.

Nach den regierungskritischen Massenprotesten in Chile für tiefgreifende Sozialreformen hat Präsident Sebastian Pinera alle Minister seiner Regierung um ihren Rücktritt gebeten. Das verkündete er in der Hauptstadt Santiago. Er wolle ein neues Kabinett aufstellen, "um diesen neuen Forderungen zu begegnen und uns der neuen Zeiten anzunehmen."



Am Freitag waren in zahlreichen Städten mehr als eine Million Menschen aus Protest auf die Straße gegangen. Mindestens 19 Menschen kamen ums Leben.