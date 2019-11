Die Demonstranten in Hongkong bekommen US-Unterstützung.

Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Der US-Kongress hat sich demonstrativ hinter die Demokratiebewegung in Hongkong gestellt. Das Repräsentantenhaus billigte fast einstimmig zwei Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der demokratischen Kräfte in der chinesischen Sonderverwaltungsregion.



Der Senat hatte die Gesetze bereits am Vortag beschlossen. Mit Spannung wird jetzt erwartet, ob US-Präsident Donald Trump die Verordnungen unterzeichnen wird, damit sie in Kraft treten können. China hat für den Fall "Gegenmaßnahmen" angedroht.