Bürger protestieren in Harare gegen befürchteten Wahlbetrug. Quelle: Mujahis Safodien/AP/dpa

Nach der Präsidentenwahl am Montag kam es am Mittwoch in Simbabwe zu gewaltsamen Protesten mit drei Toten. Der Präsident Emmerson Mnangagwa hat eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle gefordert. Wer für Verletzungen oder den Tod von Demonstranten verantwortlich sei, müsse zur Rechenschaft gezogen werden, schrieb er auf Twitter.



In der Hauptstadt Harare herrschte drei Tage nach der Wahl eine gespannte Ruhe. Die Wahlkommission hat die Ergebnisse der Präsidentenwahl noch nicht bekanntgegeben.