Auch die Brenner-Bundesstraße wurde vom Unwetter getroffen. Quelle: Bernd März/dpa

Nach einem Murenabgang ist die Brenner-Autobahn in Südtirol erneut gesperrt worden. Die Strecke zwischen Brenner und Sterzing in Italien sei wegen "außergewöhnlicher Ereignisse" in beiden Richtungen zu, erklärte der Betreiber. Zwischenzeitlich war die Autobahn kurzzeitig wieder offen.



Am Sonntag war nach heftigem Regen eine Mure auf die wichtige Verkehrsachse zwischen Österreich und Italien abgegangen, mehrere Fahrzeuge wurden erfasst. Es gab aber nur einen Leichtverletzten, so lokale Medien.