Flughafen Frankfurt stellt vorübergehend Betrieb ein. (Archivbild) Quelle: Stefan Rebscher/Fraport AG Fototeam/dpa

Der Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen läuft nach einer unwetterbedingten Unterbrechung wieder an. Das sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Wegen eines Unwetters im Rhein-Main-Gebiet waren am Nachmittag rund eine halbe Stunde lang keine Starts und Landungen möglich gewesen.



Die Flugzeuge blieben zwischenzeitlich in der Luft, bis das Gewitter vorbeigezogen war. Es könne in der Folge zu Ausfällen von Flügen kommen, sagte der Sprecher.