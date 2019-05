Nach dem Köthen-Prozess sind dort Demos geplant. Archivbild.

Nach dem Urteil im Köthen-Prozess hat das Bündnis "Nazifrei Köthen" eine Demonstration in der Stadt angemeldet. Diese sei für Sonntag ab 16.00 Uhr angekündigt und bestätigt worden, sagte der Bürgermeister von Köthen, Bernd Hauschild.



Außerdem habe eine zweite Gruppierung in sozialen Medien zu einer Demo aufgerufen, eine Stunde später. Diese sei bislang nicht offiziell angemeldet worden. "Die Demonstration würde ich der rechten Szene zuordnen", so der Bürgermeister.