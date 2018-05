Anton Schlecker kommt also erst einmal mit einer Bewährungsstrafe davon, seine beiden Kinder nicht. Wie kann das sein? Der Grund ist: Unser Strafrecht ist ein individuelles Schuldrecht, das heißt ein Täter wird am Ende im Strafmaß nach dem verurteilt, was "persönlich für und gegen ihn" spricht. Und da hat Anton Schlecker auf der "Habenseite" in den Augen des Gerichts offensichtlich mehr an positiven Aspekten angesammelt als seine Kinder. Und das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.