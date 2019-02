Urteilsverkündung im Mordprozess in Freiburg

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Im Mordfall der Joggerin von Endingen will Österreich die Auslieferung des verurteilten 40 Jahre alten Lastwagenfahrers erreichen. Das Oberlandesgericht Karlsruhe prüft laut einem Sprecher einen Antrag des Alpenlandes.



Österreich habe die Auslieferung des aus Rumänien stammenden Mannes beantragt, um einen Prozess gegen ihn in Innsbruck zu ermöglichen. Ihm wird neben dem Mord an der Joggerin ein weiterer Mord an einer Studentin im Januar 2014 in Kufstein in Österreich zur Last gelegt.