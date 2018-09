Der einst beliebte US-Entertainer Bill Cosby sitzt im Gefängnis. Quelle: Uncredited/Montgomery County Correctional Facility/AP/dpa

Nach seiner Verurteilung wegen sexueller Nötigung in drei Fällen hat der Ex-Schauspieler und Comedian Bill Cosby seine mehrjährige Haftstrafe angetreten. Polizisten führten den 81-Jährigen in Handschellen aus dem Gerichtssaal in Norristown in Pennsylvania.



In einer Sammelstelle wird entschieden, in welche der 24 Haftanstalten des Bundesstaats Cosby kommt. Er muss eine Strafe von mindestens drei Jahren Haft absitzen. Dann kann erstmals über eine vorzeitige Entlassung entschieden werden.