Mutmaßliche Überreste einer abgeschossenen US-Drohne.

Quelle: Meghdad Madadi/Tasnim News Agency/AP/dpa

Der Iran will wegen der angeblichen Verletzung seines Luftraumes durch eine US-Drohne juristisch gegen die USA vorgehen. Das kündigte die Vizepräsidentin und Leiterin der Rechtsabteilung im Präsidialamt, Lejla Dschonejdi, an.



Die iranische Führung will den Vereinten Nationen "unwiderlegbare Beweise" für eine Verletzung seines Luftraums vorlegen. Dennoch sollten alle Seiten versuchen, eine Eskalation der Krise oder gar einen Krieg zu vermeiden, so die Vizepräsidentin laut Nachrichtenagentur Tasnim.