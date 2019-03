Das Oberverwaltungsgericht in Münster. Archivbild

Quelle: Bernd Thissen/dpa

Drei Jemeniten machen Deutschland für US-Drohnenangriffe in ihrer Heimat mitverantwortlich. Ihre Klage wird in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt. Man habe ein Mammutverfahren mit Prüfung von verfassungs- und völkerrechtlichen Fragen vor sich, hieß es.



Die Kläger haben demnach im Jemen zwei Angehörige durch US-Drohenangriffe verloren. Weil der Luftangriff über den US-Militärstandort im pfälzischen Ramstein erfolgt sei, stehe Deutschland in der Mitverantwortung.