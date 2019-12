Macron bei der China International Import Expo in Shanghai.

Quelle: Ng Han Guan/AP/dpa

Der französische Präsident Emmanuel Macron setzt nach dem Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen auf stärkere Kooperation zwischen Europa und China. "Wenn wir das Pariser Abkommen einhalten wollen, müssen wir im nächsten Jahr unsere Verpflichtungen zur Verringerung der Emissionen bekräftigen und wir müssen neue Verpflichtungen für 2030 und 2050 eingehen", sagte er auf der Internationalen Import Expo in Shanghai.



"Die Zusammenarbeit zwischen China und der Europäischen Union ist in dieser Hinsicht entscheidend", so Macron.