Allseas ist ein Offshore-Dienstleister. Archivbild

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die von den USA verhängten Sanktionen gegen die an der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligten Firmen zeigen Wirkung. Bereits vor der Unterzeichnung eines Gesetzespakets durch US-Präsident Donald Trump kündigte die am Projekt beteiligte Schweizer Firma Allseas an, den Pipeline-Bau vorerst auszusetzen.



Man werde die Arbeiten wieder aufnehmen im Einklang mit der Gesetzgebung und erwarte Orientierungshilfe der zuständigen US-Behörde - bestehend aus nötigen regulatorischen, technischen und ökologischen Klarstellungen.