Apple bringt seine Auslandsreserven in die USA zurück. Quelle: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Apple will nach der US-Steuerreform den Großteil seiner Geldreserven ins Heimatland bringen. Zusätzlich zu einer Steuerzahlung von 38 Milliarden Dollar stellte der iPhone-Konzern massive Investitionen in den USA und den Bau eines neuen Standorts in Aussicht.



Apple will in den kommenden fünf Jahren 30 Milliarden Dollar in den USA investieren und 20.000 neue Jobs an existierenden Standorten schaffen. Nach jüngsten Angaben vom Herbst lagert Apple gut 252 Milliarden Dollar im Ausland.