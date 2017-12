Die Firmenzentrale von Kaspersky in Moskau reagierte empört auf die Vorwürfe und wies sie zurück. Die russische Botschaft in Washington warf den US-Behörden Russenfeindlichkeit vor. "Mit Erschrecken beobachten wir die täglichen Berichte über die russophobische Front in den USA", teilte die Vertretung der Agentur Interfax zufolge mit.