Außenminister Heiko Maas (SPD). Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat nach den US-Kongresswahlen zu einer verstärkten Zusammenarbeit in Europa aufgerufen. Die EU müsse mehr in ihre Handlungsfähigkeit investieren, etwa bei der Abwehr von Strafzöllen, in Sicherheitsfragen oder im Kampf gegen den Klimawandel.



"Auf diese Devise "America First" müssen wir auf dieser Seite des Atlantiks eine Antwort finden. Für mich und für uns ist klar, die kann nur "Europe United" heißen. Wir müssen uns als Europäer noch enger zusammenschließen."