Allein die Beobachtung solcher Demonstrationen durch die Polizei reiche jedenfalls nicht aus. Wenn die Polizei nach derzeitiger Gesetzeslage nicht einschreiten könne, sollte die Bundesregierung "dringend mögliche Gesetzesänderungen prüfen", so Schuster. Weiter sprach er von wachsendem Antisemitismus, der auch von der AfD befördert werde. Die Entscheidung der USA, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, beschrieb Schuster als Anerkennung von Tatsachen. "Was Trump erklärt hat, ist nichts Neues. Fakt ist, dass der israelische Staatspräsident, der Ministerpräsident und auch die Knesset ihren Sitz in Jerusalem haben."