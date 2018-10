Bill und Hillary Clinton. Archivbild Quelle: Olivier Douliery / Pool/ABACA POOL/dpa

Nach dem Fund eines verdächtigen Pakets mit einem potenziellen Sprengsatz hat die Ex-Außenministerin Hillary Clinton die Arbeit des Secret Service gewürdigt. Dank der Behörde, die das Paket abgefangen hatte, gehe es ihrer Familie gut.



Der Secret Service hatte zwei Pakete mit möglichen Sprengsätzen abgefangen, die an den Ex-Präsidenten Obama und Hillary Clinton adressiert waren. Kurz darauf wurde nach dem Fund eines weiteren Pakets der Sitz des US-Fernsehsenders CNN in New York geräumt.