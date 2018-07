Erdogan spricht bei einer Zeremonie nach seiner Vereidigung. Quelle: Uncredited/AP/dpa

In der ersten Rede nach seiner Vereidigung hat Erdogan der Türkei einen "Neustart" versprochen. "Wir lassen ein System zurück, das politisches, soziales und wirtschaftliches Chaos verursacht hat", sagte er.



In der neuen Ära werde die Türkei "in jedem Bereich, von der Demokratie bis zu Grundrechten und Freiheiten, von der Wirtschaft bis hin zu großen Investitionen" besser werden. Erdogan wiederholte auch sein Wahlkampfversprechen, die Türkei zu einer der größten Wirtschaftsmächte zu machen.