Für den Jemen wurde eine Waffenruhe vereinbart. Archivbild

Quelle: Hani Mohammed/AP/dpa

Um die Waffenruhe im Jemen überwachen zu können, ist der Leiter der vom UN-Sicherheitsrat eingesetzten UN-Beobachtermission in dem Bürgerkriegsland eingetroffen. Der frühere niederländische General Patrick Cammaert sei in der südlichen Hafenstadt Aden gelandet.



Geplant seien zunächst Gespräche mit der international anerkannten Regierung. Anschließend werde er in die von Huthi-Rebellen kontrollierte Hauptstadt Sanaa und die zuletzt heftig umkämpfte Hafenstadt Hudaida reisen.