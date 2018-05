heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Ein US-Diplomat, der bei einem Verkehrsunfall in Pakistan einen Motorradfahrer getötet haben soll, darf das südasiatische Land nicht verlassen. Als er von einem US-Flugzeug abgeholt werden sollte, verweigerten die Behörden ihm die Ausreise, weil sein Name auf einer schwarzen List stehe, wird berichtetet.



Der US-Amerikaner war wegen seiner diplomatischen Immunität nach dem Unfall einer Festnahme entkommen. Der Vater des Toten habe den Mann aber vor einem Gericht in Islamabad verklagt.