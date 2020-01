Einsatzkräfte am Unfallort.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Luttach/dpa

Die Todesopfer des schweren Verkehrsunfalls in Luttach in Südtirol stammen alle aus Deutschland. Die sechs Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren seien noch am Unfallort gestorben, bestätigte die Feuerwehr des Ortes.



In der Nacht war ein Auto in eine Reisegruppe gefahren. Die Polizei geht von einem Unfall und nicht von einer absichtlichen Tat aus. Elf Menschen wurden verletzt, sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der vermutlich betrunkene Autofahrer überlebte und wurde festgenommen.