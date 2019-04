Venezuelas Interimspräsident Guaido kämpft weiter. Archivbild

Quelle: Natacha Pisarenko/AP/dpa

Den Schutz der parlamentarischen Immunität genießt Juan Guaido nicht mehr - dennoch will der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident weiter für einen Machtwechsel in dem südamerikanischen Land kämpfen. "Das wird mich nicht bremsen", sagte er vor seinen Anhängern.



"Als ich diesen Kampf aufgenommen habe, in der Studentenbewegung, hatte ich auch keine parlamentarische Immunität - und wir haben ein ums andere Mal der Diktatur die Stirn geboten. Jetzt wird es nicht anders sein."