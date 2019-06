Die Kinderleiche wurde am Ufer des Flusses Fulda gefunden.

Quelle: Polizeipräsidium Nordhessen/dpa

Rund vier Monate nach dem Verschwinden der fünfjährigen Kaweyar in Nordhessen ist eine Kinderleiche in der Fulda entdeckt worden. Der Leichnam eines Mädchens wurde im Bereich von Fuldabrück-Bergshausen bei Kassel aus dem Fluss geborgen, wie die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft mitteilte.



Nach einer vorläufigen Identifizierung handele es sich um Kaweyar. Eine rechtsmedizinische Untersuchung am Mittwoch soll unter anderem klären, ob ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen werden könne.