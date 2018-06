Nach dem versuchten Terroranschlag laufen die Ermittlungen. Quelle: Anthony Delmundo/New York Daily News/dpa

Nach dem versuchten Terroranschlag nahe dem New Yorker Times Square mit vier Verletzten suchen Ermittler nach dem Motiv des Täters. Der 27 Jahre alte Mann hatte am Montagmorgen zur Hauptverkehrszeit versucht, sich mit einer vermutlich selbstgebauten Rohrbombe selbst in die Luft zu sprengen.



Der Medienberichten zufolge aus Bangladesch stammende Mann sei "verärgert" gewesen und habe als Einzeltäter gehandelt, sagte der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, dem TV-Sender CNN.