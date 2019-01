Panos Kammenos am 13.01.2019

Quelle: reuters

Griechenland und Mazedonien hatten sich im Juni auf ein Abkommen geeinigt, das einen jahrzehntelangen Namensstreit zwischen beiden Ländern beenden und den Weg Mazedoniens in die EU und die Nato ebnen soll. Demnach benennt sich der nördliche Nachbar Griechenlands in Nordmazedonien um, während Athen seinen Widerstand gegen eine Mitgliedschaft des Landes in Nato und EU aufgibt. Das Parlament in Skopje ratifizierte die Vereinbarung am Freitag. Im griechischen Parlament ist eine einfache Mehrheit dafür nötig.



Kammenos sagte in einer Pressekonferenz, er und seine Partei würden in der Vertrauensfrage gegen die Regierung und dann auch gegen das Abkommen mit Mazedonien stimmen. Dessen Ratifizierung per einfacher Mehrheit sei verfassungswidrig, sagte er.