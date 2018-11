Matthew Hedges und seine Frau Daniela Tejada.

Quelle: -/Daniela Terjada via AP/dpa

Der in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wegen Spionage zu lebenslanger Haft verurteilte britische Student Matthew Hedges ist Medienberichten zufolge wieder nach Hause zurückgekehrt. Hedges war zuvor von VAE-Präsident Scheich Chalifa bin Said al-Nahjan begnadigt worden.



Ein Gericht in Abu Dhabi hatte den 31-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, seine Forschung als Tarnung für Spionage im Dienst des britischen Auslandsgeheimdiensts MI6 benutzt zu haben.