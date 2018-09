Kundgebung von AfD, Pegida und Pro Chemnitz am 01. September. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Die AfD-Spitze hat nach Zwischenfällen mit rechtsextremen und gewalttätigen Demonstranten in Chemnitz allen Parteimitgliedern empfohlen, sich in Zukunft von Kundgebungen mit fragwürdigen Teilnehmern fernzuhalten. Wie die dpa erfuhr, fasste der Bundesvorstand einen entsprechenden Beschluss.



In Chemnitz hatte die AfD einen sogenannten Trauermarsch organisiert, an dem sich auch Vertreter des Pegida-Bündnisses aus Dresden sowie Angehörige der Bewegung Pro Chemnitz beteiligt hatten.