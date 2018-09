Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden. Archiv Quelle: Horst Ossinger/dpa

Nach den Vorfällen in Chemnitz übt der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, scharfe Kritik: "Die Berichte vom Angriff auf das koschere Restaurant 'Schalom' haben mich erschüttert. Für die Versuche einiger Politiker und Behördenvertreter, die Lage schönzureden, habe ich kein Verständnis."



Die Ausschreitungen und der Angriff auf das jüdische Lokal zeigten, wie stark der Rechtsextremismus in der Region verwurzelt sei. Schuster: "Es ist fünf nach Zwölf!"