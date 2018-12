Die britische Arbeitsministerin Amber Rudd.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Die britische Arbeitsministerin Amber Rudd hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker "groteskes" und "grauenhaftes" Verhalten gegenüber Frauen vorgeworfen. "Wenn so etwas in unserem Parlament passieren würde, hoffe ich, dass das eine formale Beschwerde zur Folge hat", sagte Rudd.



Konkret ging es um einen Vorfall beim EU-Gipfel in Brüssel. Juncker wuschelte der stellvertretenden Protokollchefin der EU-Kommission, Pernilla Sjölin, zur Begrüßung kräftig durch die blonden Haare.