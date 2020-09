Ein Fastnachtsumzug in Frankfurt. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Die hessischen Karnevalsumzüge können trotz des Zwischenfalls mit vielen Verletzten in Volkmarsen starten. Es gebe keine konkreten Hinweise darauf, dass sich die Gefährdungslage für die Umzüge im Land erhöht habe, teilte das hessische Innenministerium nach Abstimmung mit dem Landeskriminalamt mit.



Die Veranstalter der Umzüge wurden aufgefordert, ihre Sicherheitskonzepte zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Die Polizei werde stärker präsent sein. In Volkmarsen war am Montag ein Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren.