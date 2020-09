Ein SEK-Beamter arbeitet in Volkmarsen. Symbolbild

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Nach dem Vorfall beim Rosenmontagszug in Volkmarsen mit 30 Verletzten hat die Polizei die Zufahrten rund um das Fuldaer Kneipenviertel besonders in den Blick genommen. Dort versammeln sich nach Polizeiangaben viele Feiernde nach dem Fuldaer Rosenmontagszug.



Die Zufahrtsbereiche würden vorsorglich durch Polizeibeamte und -fahrzeuge gesichert, "um dortige Menschenansammlungen zu schützen", teilte die Polizei Fulda mit. Aufgrund der Ereignisse in Volkmarsen sei man besonders sensibilisiert, sagte ein Sprecher.