Nach dem GroKo-Votum traten Tausende wieder aus der SPD aus. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Die SPD hat nach dem Votum über den Eintritt in die Große Koalition rund 6.000 Mitglieder wieder verloren. Die SPD hatte zum Stichtag 31. März insgesamt 457.700 Mitglieder, wie ein Sprecher mitteilte. Zum Stichtag am 6. Februar, um am Votum teilnehmen zu können, waren es noch 463.723 Mitglieder.



Einige Verfechter der "NoGroKo"-Kampagne warben gezielt für einen Parteieintritt, um mit einem Nein die Koalition zu verhindern. In der SPD hieß es, man habe mit Austritten nach dem Votum gerechnet.