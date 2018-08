Afghanische Streitkräfte in Kundus. Archivbild Quelle: Jawed Kargar/EPA/dpa

Radikalislamische Taliban haben in der nordafghanischen Provinz Kundus drei Reisebusse mit mehr als 100 Passagieren entführt. Die Busse seien im Bezirk Chanabad auf einer Überlandstraße zum Anhalten gezwungen und von dort in ein Dorf in der Nähe gebracht worden, sagte Said Asadullah Sadat, ein Mitglied des Provinzrates.



Die Entführung fand einen Tag nach einem erneuten Waffenstillstandsangebot von Präsidenten Aschraf Ghani an die Taliban statt. Eine Antwort der Extremisten steht noch aus.