Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP.

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

FDP-Chef Christian Lindner will nach den Vorgängen bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten die Vertrauensfrage in der Parteiführung stellen. Dazu solle am Freitag der Bundesvorstand in einer Sondersitzung zusammenkommen, sagte er in Erfurt. Zuvor hatte der neu gewählte FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich seinen Rücktritt angekündigt.



Lindner nannte das die "einzig richtige Entscheidung". Eine Zusammenarbeit oder Abhängigkeit "mit der AfD darf es für eine demokratische Partei in Deutschland nicht geben", fügte er hinzu.