Mike Mohring, Landesvorsitzender der CDU in Thüringen.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring lässt nach dem Eklat um die Ministerpräsidentenwahl in Erfurt seine weitere politische Zukunft vorerst offen. Auf eine entsprechende Frage verwies Mohring vor Beginn einer Präsidiumssitzung seiner Partei auf die Fraktionsvorstandswahlen in Thüringen im Mai.



Er ließ aber auf mehrmalige Nachfrage offen, ob er bei diesen Wahlen in der Thüringer CDU-Fraktion wieder antritt. Zudem verteidigte Mohring seine Ablehnung einer Neuwahl in Thüringen.