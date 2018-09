López Obrador, künftiger Präsident von Mexiko. Quelle: Alejandra Rodríguez/NOTIMEX/dpa

Der künftige mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador kann auf breiten Rückhalt im Parlament setzen. Am Samstag konstituierte sich der Kongress in Mexiko-Stadt. Lopez Obradors Partei Morena hat mit zwei Verbündeten die absolute Mehrheit im Senat und in der Abgeordnetenkammer.



Über eine solche Machtfülle verfügte kein mexikanischer Präsident seit dem Jahr 1997 mehr. Der Linkspopulist Lopez Obrador hat für seine Amtszeit ab dem 1. Dezember einen radikalen Politikwechsel angekündigt.