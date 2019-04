Eine Wahlurne zur Parlamentswahl aufgestellt. Archivbild

Quelle: Wason Wanichakorn/AP/dpa

In Thailand will die demokratische Opposition nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl eine Regierungsallianz gegen das Militär schmieden. Das kündigten sieben Parteien bei einem gemeinsamen Auftritt in Bangkok an. Unklar ist jedoch, ob sie eine Mehrheit zustande bringen könnten.



Für die Parlamentswahl gibt es bislang kein vorläufiges Endergebnis. Dem Zwischenergebnis zufolge wurde die Armee-Partei PPRP stärkste Partei. Die Opposition hätte zusammen jedoch deutlich mehr Mandate.