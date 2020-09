Klausur der FDP-Bundestagsfraktion im Bundestag. Symbolbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Nach der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen sehen sich Vertreter der FDP nach Angaben der Bundespartei zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt. "Es hat Vandalismus gegen Einrichtungen, Bedrohungen und Übergriffe im gesamten Bundesgebiet gegeben", teilte die FDP-Zentrale in Berlin auf Anfrage des "Tagesspiegel" mit.



So habe etwa die FDP-Politikerin Karoline Preisler in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Angriff mit Feuerwerkskörpern zusammen mit ihrer Tochter fliehen müssen.



Update vom 14. Februar 2020: Der angebliche Böllerangriff auf Preisler ist nach Erkenntnissen des Staatsschutzes wohl nicht politisch motiviert gewesen. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte, soll ein Jugendlicher an verschiedenen Stellen in der Kleinstadt aus einer Gruppe heraus Feuerwerkskörper gezündet haben, unter anderem in Richtung des Hauses, vor dem sich die Politikerin mit ihrem Kind aufhielt. "Der Verdacht einer politisch motivierten Tat hat sich nicht bestätigt", teilte die Polizei mit.