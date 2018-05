Nicolas Maduro, der Präsident von Venezuela. Quelle: Francisco Batista/Prensa Miraflores/dpa

Nach der Ausweisung von zwei US-Diplomaten aus Venezuela hat das Außenministerium in Washington im Gegenzug zwei Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Der Geschäftsträger der Botschaft Venezuelas sowie der stellvertretende Generalkonsul des Konsulats in Houston müssten die USA innerhalb von 24 Stunden verlassen, teilte das US-Außenministerium mit.



Die USA hatten nach der Wiederwahl des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro neue Sanktionen gegen die Regierung in Caracas verhängt.