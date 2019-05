Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD. Archivbild

Nach den Wahlniederlagen bei der Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil Konsequenzen angekündigt. "Das ist nicht das Ergebnis, was man in irgendeiner Weise schön finden kann - und für was wir gekämpft haben. Das kann auch nicht ohne Folgen bleiben", so Klingbeil im ZDF.



Klingbeil warnt aber vor Personaldebatten etwa um Parteichefin Andrea Nahles. Es gebe genug andere Probleme. "Wir müssen darüber reden, wie wir als Partei wieder stärker werden."