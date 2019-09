Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) holte mit der SPD in seinem Wahlkreis Spree-Neiße I 36,2 Prozent der Erststimmen, auf Platz zwei folgt AfD-Mann Steffen Kubitzki mit 32,4 Prozent. Auch in diesem Wahlkreis holte die AfD die meisten Zweitstimmen mit 33,9 Prozent. Auf Platz zwei folgte die SPD mit 28 Prozent.



Weniger erfolgreich war der AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg, Andreas Kalbitz. Er hat zwar seine Partei zu einem landesweiten Rekordergebnis geführt, seinen eigenen Wahlkreis konnte er aber nicht gewinnen. Der Wahlkreis Dahme-SpreewaldII/Oder-Spree I ging an den SPD-Mann Ludwig Scheetz (27,3 Prozent). Kalbitz holte 22,9 Prozent und landete damit auf Platz zwei.



Auch Klara Geywitz, die sich mit Finanzminister Olaf Scholz um den SPD-Vorsitz bewirbt, hat ihr Direktmandat verloren. Geywitz musste sich mit 26,7 Prozent der Kandidatin der Grünen geschlagen geben. Marie Schäffer holte mit 27,0 Prozent knapp den Sieg im Wahlkreis Potsdam I - und damit den einzigen Wahlkreis der Grünen in Brandenburg. Klara Geywitz wird dem Brandenburger Landtag nicht mehr angehören, ihr Wiedereinzug ist auch über die Liste nicht mehr machbar.



In Sachsen holten die Grünen übrigens immerhin drei Wahlkreise, nämlich Dresden 5 (Thomas Löser) sowie Leipzig 4 (Claudia Maicher) und 5 (Christin Melcher). Die Linke holte in Brandenburg keinen einzigen Wahlkreis und in Sachsen einen: Leipzig 2 (Juliane Nagel).